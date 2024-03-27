Имена для следующих Lada уже запатентованы

АвтоВАЗ зарегистрировал восемь торговых наименований, которые распространяются в том числе на категорию автомобили. В пресс-службе компании подтвердили, что некоторые из них могут быть использованы в будущем для серийных моделей Lada.

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АвтоВАЗ получил эксклюзивное право на названия Retiva, Merida, Tarusa, Altra, Azimut, Xtour, Gravis, Astera.

"Это обычная практика - заранее регистрировать "с запасом" новые названия для наших будущих автомобилей. В настоящий момент мы не можем сказать, какие из них будут действительно использованы в наименованиях новых продуктов", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе автопроизводителя .

Последней моделью с новым собственным именем стала VIP-версия Lada Vesta - седан Aura, к выпуску которого приступят в третьем квартале 2024 года, ориентировочно в сентябре.

В 2025 году на рынок выйдет семейство Lada Iskra, которое презентуют грядущим летом. Также в следующем году выйти новый кроссовер Lada, который также базируется на платформе Vesta, ранее "РГ" публиковала все известные факты о нём.