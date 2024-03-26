Как следует из данных Роспатента, АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию 8 новых товарных знаков. Так, автопроизводитель намерен зарегистрировать знаки Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. Российская газета

"Это обычная практика - заранее регистрировать "с запасом" новые названия для наших будущих автомобилей. В настоящий момент мы не можем сказать, какие из них будут действительно использованы в наименованиях новых продуктов", - отметили в пресс-службе. ТАСС

На сегодняшний день модельный ряд Lada состоит из моделей Granta, Vesta и Niva. В мае планируется начать производство автомобилей Lada Largus. Также в третьем квартале 2024 года начнется серийный выпуск бизнес-седанов Lada Aura. В 2025 году планируется запуск производства новой модели Lada Iskra, а в 2026 году в серию должен пойти кроссовер класса B+, который будет построен на платформе Lada Vesta. Южный автомобиль