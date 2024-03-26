Hyundai готовит компактный пикап меньше Santa Cruz

Компания якобы уже разрабатывает компактный грузовичок, который расположится на ступеньку ниже 4,97-метрового Santa Cruz, в основе которого лежит Tucson. Hyundai готовит автомобиль специально для развивающихся рынков Бразилии, Аргентины, Южной Африки и Индии, где небольшие пикапы пользуются спросом. Бразильские СМИ прочат ему дебют в 2026 либо 2027 году и линейку силовых агрегатов от Creta.

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Идея превратить Creta в пикап не нова. Еще в 2016 году Hyundai показал концепт Creta Sport Truck Concept (STC) на автосалоне в бразильском Сан-Паулу. В длину он достигал 4,68 метра, в ширину — 1,85, а в высоту — 1,63 при колесной базе 2,8 метра. То есть, пикап был заметно крупнее актуальной на тот момент Creta первого поколения.

Новый грузовичок будет базироваться уже на «второй» Creta и, как ожидается, разделит с ней линейку двигателей: моторы мощностью до 157 сил (до 166 сил на этаноле) и турбодизели, выдающие до 115 сил. Архитектуру салона тоже скопируют с кроссовера, с поправкой на форм-фактор.

Это не единственный пикап, над которым работает Hyundai. Недавно корейский производитель подал заявки на регистрацию имен Ioniq T10 и Ioniq T7, которые могут достаться «батарейным» пикапам разных размеров.

Дочерняя Kia тоже собирается выпустить пикап: ожидается, что он сможет соперничать с Ford Ranger и получит название Tasman. Новинку построят на базе Kia Mohave и оснастят турбодизелем V6, который на внедорожнике развивает 277 лошадиных сил.