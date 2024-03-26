CATL начал продавать свои технологии Tesla и Ford

CATL, ведущий производитель аккумуляторных батарей в Китае, исследует возможности лицензирования своих инновационных технологий для производства аккумуляторов крупным автомобильным компаниям США, в том числе Tesla, вместо создания собственного завода на американской территории. Информация, опубликованная Wall Street Journal, указывает на продолжение переговоров, направленных на формирование соглашений, аналогичных тому, которое было заключено с Ford Motor, демонстрируя новый подход к сотрудничеству в автоиндустрии, пишет 32CARS.RU.

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Робин Жэнг, председатель CATL, подчеркивает, что переговоры с Tesla ещё продолжаются, при этом ключевым моментом является финансовая выгода для американского производителя электромобилей. Партнёрство с Ford, которое уже реализовано и предусматривает использование лицензированных технологий CATL для производства батарей, служит примером для будущих договорённостей с другими компаниями. Эти инициативы отражают изменения на глобальном рынке электромобилей и стремление США к контролю над импортом аккумуляторов из Китая, а также намерение ограничить доступ к налоговым льготам для автомобилей с китайскими аккумуляторами.

CATL адаптируется к этим условиям, разрабатывая новые технологии батарей, способные улучшить процесс зарядки, и предлагая их на международном уровне через лицензирование. В рамках своей глобальной стратегии CATL вкладывает ресурсы в разработку и научные исследования за пределами Китая, включая планы по созданию исследовательских центров в Гонконге. Это подчёркивает амбиции компании укрепить своё присутствие на международном рынке электромобилей и отвечать на возрастающий спрос на инновационные решения в сфере аккумуляторных технологий.