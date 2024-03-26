Honda увеличит количество своих заводов в Южной Америке

Honda объявила о планах по увеличению производственных мощностей на двух своих заводах в Бразилии, расположенных в Итирапине и Сумаре, штат Сан-Паулу. Начиная с апреля, оба завода переходят на работу в две смены и планируют принять на работу 450 новых сотрудников. Это решение связано с ожиданием роста спроса на продукцию Honda в регионе. На заводе в Итирапине, открывшемся в 2019 году и насчитывающем около 1 350 рабочих, производятся модели HR-V, City и City Hatchback. Это первый случай перехода завода на двухсменный график работы.

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Сумарский завод, где трудятся 1 200 человек, занимается выпуском двигателей и комплектующих, пишет SPEEDME.RU. Этот шаг отражает стремление Honda к расширению доли рынка в Бразилии в ближайшие годы и уменьшению доли неиспользуемых производственных мощностей. Компания надеется сократить этот показатель с 50% до 20%, увеличивая производство популярной модели HR-V, которая уже показала хорошие продажи в начале года.

Honda также планирует внедрить в Бразилии несколько значимых инвестиционных проектов, в том числе начать выпуск новой версии WR-V, уже доступной на международных рынках. Пока компания не подтвердила эти планы официально, но предполагается, что новый кроссовер станет доступен бразильским потребителям в 2025 или 2026 году, с производством, налаженным на заводе в Итирапине.