В Австрии появился в продаже один из 40 Bugatti Divo за 10 млн евро

Bugatti всегда была символом выдающихся достижений в мире гиперкаров, предлагая автомобили, способные разгоняться до скоростей свыше 400 км/ч. Модель Bugatti Divo, выпущенная в период с 2018 по 2021 год в количестве всего 40 штук, стала воплощением этих идеалов, став редкостью на автомобильном рынке. Недавно в Австрии появилась уникальная возможность стать владельцем подержанного Bugatti Divo.

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Согласно публикации в Autoevolution, предлагаемый к продаже экземпляр был зарегистрирован в июле 2020 года и насчитывает всего 489 км пробега. Цвет автомобиля предположительно серый, а цена за него составляет 10 115 000 евро, что значительно выше первоначальной стоимости, предложенной Bugatti, указывая на его инвестиционную привлекательность, пишет SPEEDME.RU.

Divo разработан для максимальной производительности и управляемости на треке, обеспечивая усовершенствованное рулевое управление и подвеску в сравнении с базовой моделью Chiron, из которой он был произведен. Сердцем Divo служит двигатель 8.0 W16 с мощностью в 1500 л.с., который в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и системой полного привода дарит возможность достичь максимальной скорости 380 км/ч и разогнаться до 100 км/ч за 2,4 секунды.