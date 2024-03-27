Обновленный Chery Tiggo 7 Pro засняли на тестах в Китае

Обновленный Chery Tiggo 7, известный в России как Tiggo 7 Pro, впервые попал в объектив "фотошпионов" в КНР, сообщает Telegram-канал "Китайские автомобили".

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Согласно опубликованным снимкам, автомобиль получит новые внешность и дизайн интерьера, которые будут соответствовать стилю "старших" моделей линейки - Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid и Tiggo 7 Pro Max.

О техническим изменениях популярного кроссовера ничего не сообщается. При этом предполагается, что под капотом модели останется 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и 230 Нм. Этот силовой агрегат ставится не только на кроссоверы Tiggo, но и на другие автомобили концерна Chery.

Последний раз модель пережила рестайлинг в конце 2022 года, в России же обновленный кроссовер дебютировал в начале 2023-го - тогда SUV обзавелся приставкой Tiggo 7 Pro Max. В июле прошлого года машина получила полный привод.

Chery Tiggo 7 Pro Max сейчас предлагают в нашей стране по цене от 2 375 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что Chery раскрыла цены на кроссовер iCar 03, который будут продавать в России.