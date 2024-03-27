"Китайский УАЗик" BAIC BJ212 сменит поколение после 60 лет производства

В декабре 2021 года концерн BAIC анонсировал ряд обновлений модельного ряда, в числе которых был заявлен новый Beijing BJ212. Эта модель является китайским аналогом УАЗ-469, вставшим на конвейер в 1965 году. Вторая генерация внедорожника должна была появиться в 2022 году, но выход был отложен. Не состоялось его и в прошлом году, но терпение энтузиастов, ради которых BJ212 всё ещё в строю, вознаграждено: грядёт долгожданная премьера!

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На днях в китайских соцсетях появились фотографии автомобиля в камуфляже, причём "шпионы" заглянули в салон, а сегодня подоспели официальные тизеры, выполненные в виде карандашных набросков. Что же, отходить от каноничной внешности в BAIC/BAW не спешат, потому что считают это краеугольным камнем популярности модели: квадратные пропорции, круглые фары да запаска на пятой двери.

Однозначно можно говорить о том, что новый BJ212 прибавит в размерах, в том числе и за счёт увеличения колёсной базы. Актуальная версия внедорожника имеет следующие габариты: 4360 х 1890 х 1940 мм, межступичное расстояние - 2620 мм.

В салоне появились современной мультифункциональное рулевое колесо, мультимедиа с "плавающим" сенсорным дисплеем, компактный рычаг трансмиссии, но при этом спартанский стиль решено сохранить, так как он является частью ауры BJ212.

Самое интересное, что китайские СМИ предполагают появление на новом BJ212 силовой установки Magic Core от Beijing BJ30. Она состоит из турбомотора 1.5 (158 л.с., 235 Нм), трансмиссии DHT и двух электромоторов. В сумме агрегаты выдают 409 сил и 685 Нм. Возможности подзарядки от внешних источников питания у Magic Core нет.

Премьера нового BJ212, вероятно, состоится в рамках Пекинского автосалона в следующем месяце.