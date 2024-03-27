Рассекречен самый мощный Land Rover Defender Octa

О внедорожнике, названном в честь октаэдрической формы алмаза, пока известно немного. Например, он получит адаптивную пневмоподвеску 6D Dynamics от Range Rover Sport SV и двигатель V8 Twin Turbo с 48-вольтовой надстройкой. Это сделает «Окту» самым мощным «Дефендером» в истории. Новая версия культового внедорожника дебютирует до конца нынешнего года.

© Motor.ru

Внедорожник Land Rover Defender Octa превзойдет по мощности и динамике все существующие модификации модели, а отличительной чертой этой версии будет собственная эмблема — ромб в круге. Известно, что в оснащение «Окты» войдет адаптивная пневмоподвеска 6D Dynamics, стойки которой связаны гидравлическим контуром, выполняющим роль стабилизаторов поперечной устойчивости и активно борющемся с клевками при торможении и кренами на поворотах.

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

Также Defender Octa получит внедорожные шины и тормоза Brembo, которые показали на первых тизерных фотографиях.

Что касается двигателя, то это будет «битурбовосьмерка» BMW объемом 4,4 литра, которая на Range Rover Sport SV выдает 635 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. На топовом «спорте» мотор сочетается с восьмидиапазонным автоматом, полным приводом, поворотным механизмом задних колес и активным дифференциалом, который дополняет система изменения вектора тяги с помощью тормозов.

В настоящее время Land Rover Defender Octa проходит серию испытаний в разных частях света, от ледовых полигонов Швеции до пустыни Мохаве в Калифорнии. Компания предлагает заинтересованным клиентам выйти на связь до официальной премьеры и обещает устроить для них предварительный показ.