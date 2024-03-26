Представлен обновленный Mercedes-Benz G-Class

Внедорожник Mercedes-Benz G-Class обновился и получил новые опции. Например, рестайлинговую модель в «заряженной» версии G 63 можно оснастить подвеской AMG Active Ride Control, в которой роль стабилизаторов поперечной устойчивости выполняют гидравлические магистрали. Также для G-Class доступен внедорожный экран Offroad Cockpit с информацией о положении кузова и угле поворота руля, развлекательная система задних пассажиров с двумя сенсорными дисплеями и новая гамма силовых установок.

© Motor.ru

Обновленный Mercedes-Benz G-Class щеголяет измененной решеткой радиатора и бамперами. А ещё у него иначе облицованы передние стойки и есть небольшой «козырек» на кромке крыши, который не только улучшает аэродинамику, но также повышает акустический комфорт. Салонные дефлекторы-турбины теперь с подсветкой. В списке оснащения появились подогреваемые/охлаждаемые подстаканники, беспроводная зарядка, внедорожный экран Offroad Cockpit и развлекательная система для задних пассажиров с двумя сенсорными дисплеями диагональю 11,6 дюйма каждый.

© Mercedes-Benz

Гамма двигателей G-Class тоже претерпела изменения. Все агрегаты отныне идут с 48-вольтовым стартер-генератором, который на разгонах дает дополнительные 20 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента. Дизельный G 450 d оборудован рядной «шестеркой» 3.0 мощностью 367 сил и 750 Нм; G 500 — бензиновым I6 от E 53 Hybrid 4Matic+ с отдачей 449 сил и 560 Нм; ну а у G 63 под капотом по-прежнему стоит четырехлитровый V8 с двумя турбокомпрессорами, развивающий 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.

© Mercedes-Benz

Коробка передач — автомат 9G-Tronic для обычных внедорожников и AMG Speedshift TCT 9G для G 63. Привод полный, с понижающим рядом и распределением тяги между осями в пропорции 40:60. Незаменимыми помощниками на бездорожье выступают три блокировки дифференциалов, ездовые режимы Trail, Rock, Sand, а также функция «прозрачный капот». Gelandewagen способен карабкаться на 45-градусные уклоны, преодолевать броды и грязевые лужи глубиной до 70 сантиметров, а его дорожный просвет, если мерить между осями, составляет 241 миллиметр.

© Mercedes-Benz

По умолчанию обновленные G-Class комплектуются адаптивными амортизаторами, но для G 63 можно заказать подвеску AMG Active Ride Control, роль стабилизаторов поперечной устойчивости в которой выполняют активные гидравлические элементы. В таком случае стойки будут связаны между собой гидравлическими магистралями. Давление в них, а следовательно, и жесткость, регулируется специальными клапанами. Гидравлика компенсирует крены и клевки, причем с помощью функции AMG Active Balance Control угловую жесткость можно настроить по своему усмотрению.

© Mercedes-Benz

Наконец, для G-Class расширен список ассистирующих систем и вариантов кастомизации в рамках программы MANUFAKTUR. В продажу рестайлинговый внедорожник поступит совсем скоро. Рекомендованная цена в Германии — от 122 808 евро, что соответствует 12,3 миллиона рублей.