Мощный Chrysler из кортежа Лукашенко продают за 400 000 рублей

Седаны, оборудованные 340-сильными моторами, использовались спецподразделением «Стрела». Такие машины можно было встретить в составе кортежей, сопровождающих первых лиц — в том числе, президента страны Александра Лукашенко. Позднее потерявших былую солидность «американцев» передавали областныемподразделениям ГАИ.

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Конкретно этот автомобиль до своего списания служил в Гомеле. Сейчас за экземпляр 2006 года с пробегом 486 798 километров хотят выручить 14 900 белорусских рублей (424 000 российских). Отмечено, что износ машины составляет 90%: в кузове видны сквозные дыры, а состояние агрегатов кажется сомнительным.

Как отмечает издание ABW, в феврале этого года за автомобиль просили 16 000 рублей — его продаёт госкомпания «Белюробеспечение». Предполагается, что покупатель должен внести за раритетный Chrysler полную сумму: торги на понижение не предусмотрены. Так что нельзя исключать, что седан, не найдя нового владельца, подешевеет ещё.

И продолжая тему. В Крыму продают старый внедорожник из гаража посольства США: за редкий International Harvester Travelall 1971 года выпуска нынешний владелец хочет выручить 1 000 000 рублей. На машине всё ещё висят оригинальные советские номера «19-91 лда».