Российские тюнеры переделывают китайские Tank 300 в «Гелики»

Российское тюнинг-ателье превращает китайские внедорожники Tank 300 в Gelandewagen. Занимается переделками московская компания, но при этом сами дополнительные элементы кузова для внедорожников изготавливают в Китае и затем отправляют в Россию для установки на автомобили. Об одном из переделанных автомобилей рассказало издание «Южный автомобиль».

© Motor.ru

Тюнинг-кит включает в себя передние крылья, новую решетку радиатора, головную оптику с круглой окантовкой в духе немецкого внедорожника, передний и задний бампера, полностью новый капот, а также задний спойлер. Также на внедорожник, о котором пишет «Южный автомобиль», установили 20-дюймовые диски с проставками, чтобы они «сидели» плотнее в арке.

© «Южный автомобиль»

© «Южный автомобиль»

© «Южный автомобиль»

Помимо визуальных доработок, в тюнинг-ателье сделали полную шумоизоляцию, а также установили электропривод двери багажника и доводчики всех дверей. Стоимость самого обвеса составлять 580 000 рублей, работы «под ключ» вместо с установкой тюнинг-кита и прочими доработками обойдутся в 900 тысяч рублей.

В середине марта в Китае состоялась премьера самого производительного и внедорожного Tank 330, построенного на базе знакомой российскому рынку модели с индексом 300. Стоимость на домашнем рынке на момент премьеры начиналась от 46,5 тысячи долларов.