Минтранс: для безопасности на Крымском мосту будет создан "Единый оператор"

Минтранс РФ подготовил законопроект об организации "Единого оператора" для обеспечения транспортной безопасности пассажиров при переправе через Крымский мост и на подходах к Керченскому проливу. Документ опубликован на портале правовых актов и проходит сейчас процедуру независимой антикоррупционной экспертизы.

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"Единый оператор" будет осуществлять комплекс мер по обеспечению безопасности на автодорожной и железнодорожной составляющих перехода и подходов со стороны Керчи и Тамани. Для этого будут установлены границы зоны транспортной безопасности, организовано проектирование единой системы обеспечения безопасности, а также разработан и внедрён в жизнь план движения пассажиров по Крымскому мосту.

Непосредственное руководство процессами будет осуществляться из единого пункта управления, в том числе по организации действий работников. Подразделения транспортной безопасности будут закупать товары, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд на контрактной основе. Это необходимо для содержания и эксплуатации технических систем и средств обеспечения безопасности, а также для координации движения транспортных средств со стороны Керчи и Тамани, в том числе при прохождении железнодорожных подвижных составов с опасными грузами и морских судов по Керчь-Еникальскому каналу.

В настоящее время существуют различия в подходах обеспечения безопасности на разных видах транспорта, они связаны с техническими составляющими. Вступление в силу законопроекта и создание "Единого оператора" поможет унифицировать подходы к осуществлению досмотровых мероприятий. Это сделает работу по обеспечению транспортной безопасности на Крымском мосту эффективнее, считает офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач.

Однако нововведение не сможет принципиально повлиять на обеспечение безопасности моста, добавляет эксперт.

"Дело в том, что опасность идет от внешнего воздействия на мост, которое осуществляется с помощью ракет или управляемых беспилотных кораблей. А те силы, которые предполагается задействовать для обеспечения транспортной безопасности Крымского моста, не могут бороться с техническими средствами такого уровня. Этой работой уже занимаются подразделения ФСБ", - отмечает он.

С другой стороны, работа "Единого оператора" будет эффективна, например, непосредственно при досмотрах в целях выявления фактов минирования транспортных средств, которые в самый критический момент могут взорваться. Сейчас существует много различных способов, с помощью которых можно выявить опасные ситуации и вовремя их предотвратить, комментирует Сергей Храпач.

Согласно законопроекту, "Единый оператор" будет также взаимодействовать с причастными федеральными и региональными органами исполнительной власти, учреждениями, предприятиями и организациями для выявления и пресечения угроз совершения актов незаконного вмешательства и в иных нештатных ситуациях.