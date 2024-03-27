Планы, связанные со вторым поколением BMW iX

BMW iX является вершиной текущей линейки электромобилей, после яркого дебюта в июле 2021 года. Производство iX продлится семь лет, а весной 2025 года будет проведено технологическое обновление.

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BMW iX был спроектирован на основе уникальной архитектуры, что позволило команде дизайнеров создать единственный в своем роде электромобиль. Эта философия дизайна перекликается с инновационным духом BMW i3, особенно в его минималистичном интерьере, но, с увеличенным пространством, как для передних, так и для задних пассажиров. Конечно, эксклюзивная платформа iX потребовала значительных первоначальных инвестиций, окупаемость которых будет выяснена в конце жизненного цикла.

В то же время более широкий парк электромобилей BMW пользуется общими преимуществами платформ CLAR (на базе RWD) и FAAR (на базе FWD), что подчеркивает прагматизм подхода BMW к электромобилям. И этот прагматизм продолжится в 2026-2027 годах с появлением двух новых электрических кроссоверов на базе CLAR: BMW iX5 и iX7. Естественно, нам интересно, появится ли внедорожник, похожий на iX, воплотивший в себе инженерную философию Neue Klasse. В конечном счете, платформа EV-первого поколения предлагает множество преимуществ, от дизайна и упаковки до эффективности. В связи с этим, в ближайшее десятилетие мюнхенцы представят новый EV.