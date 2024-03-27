Новый Mitsubishi Pajero все-таки не превратят в кроссовер

В феврале "РГ" рассказывала, что Mitsubishi работает над проектом нового Pajero, который якобы отступит от своего амплуа внедорожника и станет роскошным кроссовером с несущим кузовом. Источник сообщил новые вводные по моделям.

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Источник - японский журнал Best Car, который и озвучил версию про кроссовер. Теперь издание пишет, что у "Паджеро" будет рамная конструкция, которая достанется ему от нового Triton/L200.

Рама для пикапа была разработана заново (более прочная сталь, увеличенное сечение лонжеронов), чтобы решить вопросы по электрификации.

"Это пустая трата времени, если всё только для "Тритона", - приводит фрагмент разговора с одним из инженеров Mitsubishi автор материала. - Как насчёт возрождения Pajero?".

На что получил ответ: "Мы прилагаем все усилия, чтобы возродить его".

По предварительной информации, дебют нового Mitsubishi Pajero состоится в 2027 году.

Недавно Mitsubishi представила обновлённый Pajero Sport.