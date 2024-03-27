Связь вдоль дорог обеспечат космические спутники

Решить проблему помогут космические спутники. В Минцифры заверили, что дешёвый и быстрый интернет вдоль автомобильных и железных дорог появится в России через два года. Строить вышки не потребуется.

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О возможности решения вопроса обеспечения россиян связью вдоль автомобильных и железных дорог сообщила «Парламентская газета». По данным источника, уже через два года в стране появится быстрый и дешёвый спутниковый интернет. Обеспечить его работу позволят космические спутники.

О планах Минцифры рассказал на заседании Комитета Госдумы по информационной политике глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, существуют перспективы обеспечения уверенного приёма интернет-сигнала на движущихся объектах внутри страны: по Севморпути, на железных дорогах и других объектах.

Он также напомнил, что заставить строить вышки вдоль дорог операторов связи нельзя ввиду экономической нецелесообразности. В 2026 году планируется вывести на орбиту четыре космических аппарата, способных дать стране качественный интернет.

«У меня надежда на дешёвый спутниковый интернет», — конкретизировал Шадаев.

Ранее, напомним, сообщалось, что для обеспечения российских дорог мобильной связью власти упростят требования к установке базовых станций.