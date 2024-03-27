В России резко подешевел самый надежный седан в мире

Toyota Avalon, признанный самым надежным седаном в мире по версии iSeeCars, стал еще доступнее. Если в конце прошлого года его минимальный ценник на одном из классифайдов снизился до 3 990 000 рублей, то в марте на этом же сайте объявлений он вновь подешевел — теперь уже до 3 750 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

Опустить минимальный ценник «Авалона» еще ниже удалось частному продавцу из Казани, предлагающему к покупке автомобиль 2022 года выпуска, вместе с которым он также отдает покупателю комплект зимней резины. В цену, по его словам, уже входят СБКТС, действующий ЭПТС и уплаченный утилизационный сбор.

За 3 850 000 рублей аналогичный седан 2023 года выпуска продает «частник» из Санкт-Петербурга, и, в отличие от казанского, он профессионально занимается ввозом иномарок из-за рубежа. Здесь в стоимость тоже входят утильсбор, полное таможенное оформление автомобиля и все документы, необходимые для его регистрации в ГИБДД.

И в том, и в другом случае Avalon оснащен базовым для себя 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 178 л.с., сопряженным с вариатором Direct Shift и передним приводом.

Машина со «старшим» мотором 2,5 литра, который работает в паре с классическим восьмиступенчатым «автоматом» и выдает 209 л.с., есть в наличии у официального дилера Toyota в Саратове. С учетом НДС он просит за нее 4 706 400 рублей.

Напомним, седан Toyota Avalon начали поставлять в Россию по параллельному импорту в 2022 году. Де-факто являясь прямой альтернативой ушедшей с российского рынка Camry, он превосходит ее и по длине (на 105 мм, 4990 мм), и по колесной базе (на 45 мм, 2870 мм).

Платформа у Camry и Avalon одна. Оба седана построены на модульной архитектуре GA-K семейства TNGA, поэтому и подвески у них идентичные: спереди стоят привычные стойки типа «МакФерсон», а сзади – полноценная «многорычажка».