Представлен новый кроссовер BYD Yuan UP по цене LADA Vesta

Китайский автогигант BYD представил на домашнем рынке свою очередную новинку. Ей стал BYD Yuan UP — бюджетный электрический кроссовер, стоимость которого стартует с отметки 96 800 юаней или 1,2 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, на «нашу» LADA Vesta цены формально начинаются от 1 239 900 рублей.

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Новый BYD Yuan UP построен на полностью электрической платформе e-Platform 3.0. Длина его кузова составляет 4310 мм, ширина — 1830 мм, а высота — 1675 мм при колесной базе 2620 мм. Автомобиль будет доступен в четырех цветах кузова: белом, зеленом, розовом и сером.

В салоне нового кроссовера установили рулевое колесо D-образной формы, 8,8-дюймовую цифровую приборную панель, вращающийся 12,8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, проекционный HUD-экран, а также обтянутые искусственной кожей сиденья. Также предусмотрены площадка для беспроводной зарядки смартфонов и большая панорамная крыша.

На родине BYD Yuan UP предлагается с двумя электродвигателями на выбор: на 70 кВт (95 л.с.) и 130 кВт (177 л.с.). Аккумулятор емкостью 32 кВт*ч обеспечивает автомобилю запас хода до 301 км, а батарея на 45,1 кВт*ч позволяет проезжать на одном заряде до 401 км.

Стоимость BYD Yuan UP в базовой комплектации с запасом хода 301 км составляет 96 800 юаней (1,2 млн рублей). Версия с запасом хода 401 км в базовом исполнении стоит 109 800 юаней (1,4 млн рублей), а в топовом — 119 800 юаней (1,5 млн рублей).