В России нашли способ борьбы с поддельными запчастями

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил провести на российском рынке эксперимент по маркировке моторных масел. По его словам, соответствующий проект постановления правительства, который позволит сократить количество контрафакта на рынке, уже направлен главе Минпромторга Денису Мантурову.

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Согласно инициативе, моторные масла предложено маркировать особыми средствами в рамках государственной системы мониторинга за оборотом ряда категорий товаров.

«Провести с 1 мая по 1 октября 2024 г. на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации моторных масел. Установить, что в целях эксперимента используется государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации», — говорится в документе.

Сенатор подчеркнул, что чаще всего автомобилисты жалуются именно на подделки моторных масел. Также он отмечает, что маркировка уже доказала свою эффективность, так как там, где она уже применяется, снижается количество фальшивок. А поступления в бюджет, наоборот, растут.

В перспективе в эксперимент также предложено включить свечи зажигания, расходники, детали подвески и рулевого управления.