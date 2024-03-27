Эксперт Кадаков оценил шанс сдать на права с первого раза с новыми условиями экзамена

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков прокомментировал изменения условий сдачи экзамена на права, которые войдут в силу 1 апреля. Он заявил, что сейчас невозможно спрогнозировать точно, насколько увеличится процент сдающих на права и увеличится ли он вообще.

Он положительно оценил изменения и отметил, что теперь, если ученик забыл пристегнуть ремень или допустил иную ошибку, но потом вспомнил об этом и исправил ее, у него все еще будет шанс сдать экзамен. По мнению Кадакова, на данный момент условия экзамена слишком жесткие.

«По идее, теоретически, это должно увеличить количество кандидатов, которые сдают экзамен с первого раза», - заключил он.

К тому же увеличение допустимых штрафных баллов с пяти до семи - это очень много, около 20%. Тем не менее, по словам Кадакова, количество успешно сдающих далеко не обязательно увеличится на 20%, а если экзаменаторы станут более строго оценивать учеников, то этот показатель может вообще не измениться.

«Два балла относительно пяти - это много, это 20%. Это не значит, что количество сдающих с первого раза увеличится на 20%, потому что мы не знаем, как жестко будут относиться инспекторы. Инспекторы могут относиться на 20% жестче, и количество сдающих останется примерно таким же», - подчеркнул он.

Также эксперт отметил, что нововведения вряд ли негативно повлияют на уровень безопасности на дорогах.

«Слишком высокий процент у нас тех, кто не сдает, и, в общем-то, принципиально на безопасность на дорогах это никак не повлияет, потому что нет прямой связи между нюансами во время сдачи экзамена и фактической безопасностью на дорогах», - считает он.

Неоднозначным моментом в нововведениях, по словам Кадакова, является то, что теперь после трех неудачных попыток ученик может ждать следующего экзамена до шести месяцев. За это время человек многое может забыть, к тому же тем, кто пытался сдать летом, будет сложно сделать это зимой, так как внешние условия уже совсем другие. С другой стороны, если человек недоучился, за полгода он сможет лучше подготовиться.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России планируют увеличить сумму штрафных баллов с пяти до семи. Также, согласно новым правилам, граждане, в отношении которых действует административный запрет на вождение за вождение в нетрезвом виде, не смогут сдать экзамен на получение прав в других категориях.