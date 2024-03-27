Hyundai инвестирует в электромобили почти 5 триллионов рублей

Южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor инвестирует крупную сумму в развитие электромобилей и расширит штат примерно на 80 тысяч человек. Об этом в среду, 27 марта, сообщает агентство Nikkei.

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Отмечается, что в течение ближайших трех лет Hyundai Motor Group инвестирует 68 трлн вон (около 4,7 трлн рублей по курсу) в развитие электромобилей и нового «мобильного» бизнеса. Больше половины, а, точнее, 35,5 трлн вон (2,45 трлн рублей), компания направит на новую инфраструктуру R&D и создание новых сборочных линий для производства электрокаров.

Еще 31,1 трлн вон (2,15 трлн рублей) пойдут на исследования и разработки в области электромобилей, в том числе на создание аккумуляторных технологий и так называемых программно-определяемых автомобилей (SDV).

Также компания объявила о создании 80 тысяч новых рабочих мест. Причем 44 тысячи новых сотрудников будут заняты в сфере электрификации, SDV и углеродной нейтральности.