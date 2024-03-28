Россиян предупредили о бесполезности заклеивания номера электросамоката скотчем

Заклеивание номера арендуемого электросамоката не поможет нарушителю уйти от ответственности. О бесполезности идеи россиян предупредили в пресс-службе сервиса кикшеринга Whoosh, передает Агентство городских новостей «Москва».

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«Каждая поездка в сервисе отслеживается онлайн: мы видим пользователя, его траекторию, скорость, маршрут движения, можем даже анализировать стиль вождения. Все это помогает нам отслеживать нарушителей и работать с ними. Это устоявшийся способ, которым мы пользовались в предыдущих сезонах работы», — поделились информацией в компании.

Представитель организации пояснил, что номерные знаки на самокатах — это не знаки государственного образца, как на машинах, а номер средства индивидуальной мобильности (СИМ) внутри сервиса. В связи с этим даже при заклеенном знаке определить нарушителя и отследить его поездку удастся с помощью встроенных технологий.

«Номерные знаки введены как новинка в Москве в этом сезоне, они помогают отслеживать нарушения с помощью камер при сбоях геолокации, когда путаются системы координат. То есть это один из простых способов по отслеживанию поездок, однако не единственный для сервиса», — добавил представитель Whoosh.

В заключение он призвал россиян соблюдать простые правила поездок на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности, не нарушать правила дорожного движения и с уважением относиться к другим участникам движения.

Ранее стало известно, что с открытием нового сезона в конце марта электросамокаты в Москве оборудовали увеличенными номерными знаками, чтобы проще отслеживать нарушителей. В связи с этим жители столицы начали заклеивать их.