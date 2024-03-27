В Госдуме объяснили, кого не допустят к экзамену ГИБДД на права

С 1 апреля 2024 года в России вступает в силу закон, согласно которому экзамен ГИБДД на получение водительских прав не смогут сдать граждане, которые ранее были наказаны за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Запрещается сдавать экзамен и получать права гражданам, подвергшимся административному наказанию за вождение в нетрезвом виде. Те, кого лишили за управление ТС, тоже не получат допуск к экзамену», — отметил политик.

Напомним, в ближайшее время ГИБДД начнёт принимать экзамены на водительские права по новым правилам. В ближайшее время в России вступит в силу новый порядок сдачи экзаменов на водительские права. Так, чтобы ученика автошколы допустили к тестам, нужно будет предоставлять расширенный перечень документов, а тех, кто не сможет выполнить все задания сразу, допустят до повторных экзаменов не ранее чем через полгода.

В конце 2023 года сообщалось, что ВС РФ проверит законность проведения экзаменов ГИБДД. На рассмотрение Верховного суда России попало дело, в котором жительница Тверской области требует разобраться в процедуре проведения практических тестов на получение водительского удостоверения. По мнению истца, ряд положений противоречит Кодексу административного судопроизводства, согласно которому у граждан есть три месяца на обращение в суд при нарушении прав. При этом обязательную во время экзамена видеозапись можно стирать уже через месяц.