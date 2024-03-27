Минтранс проработает вопрос расширения сети беспилотных перевозок на трассы М-12 и М-4

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минтранс РФ проработает вопрос о расширении эксперимента по беспилотным грузоперевозкам на трассы М-12 "Восток" и М-4 "Дон". Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина РФ поручении премьер-министра Михаила Мишустина.

Кроме того, для дальнейшей реализации инициативы "Беспилотные логистические коридоры" Минтрансу и Минфину поручено предусмотреть в 2024 году дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для беспилотных транспортных средств на трассе М-11 "Нева".

"Минтрансу поручено проработать вопрос о расширении маршрутной сети беспилотных грузоперевозок на трассах М-12 "Восток" и М-4 "Дон", - сказано в поручении. О результатах необходимо доложить в правительство до 31 мая.

Летом 2023 года было запущено движение беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" и "Сберавтотех" для перевозки коммерческих грузов на трассе М-11 "Нева". В соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля находится водитель-испытатель для контроля безопасности поездки. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что эксперимент с полностью беспилотным управлением грузовиками может начаться в России с 2025-2026 годов. Он также говорил, что запуск грузовых беспилотников, помимо М-11, возможен в том числе по другим трассам, но это требует дополнительного финансирования.