Росатом начнет выпускать моторы для электрокаров

Выпуском данной продукции займётся подразделение Росатома — АО «ТВЭЛ». Начать производство компонентов к электрокарам планируется к концу 2025 года. Об этом заявила на форуме «Атомэкспо» президент компании Наталья Никипелова.

О подготовке к началу производства электропроводки и приводов для электрокаров компанией АО «ТВЭЛ» сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление президента топливной компании Росатома Натальи Никипеловой.

«Если говорить об электроприводе, то мы договорились о запуске завода по производству электроприводов „три в одном“, то есть с электроникой — инвертор, редуктор и собственно электродвигатель — к середине 2025 года, но, скорее всего, это будет во второй половине 2025 года. И там мы целимся в объём до 70 тыс. электромобилей», — уточнила Никипелова.

Глава компании подчеркнула, что речь идёт о выпуске именно отечественного продукта. Модельный ряд электроприводов будет небольшим, однако уже сейчас ведутся работы над созданием агрегатов следующего поколения. Также Никипелова заявила о возможности выхода компании «ТВЭЛ» на рынок беспилотных автомобилей

Впервые о планах участии Росатома в цепочке производства электрокаров стало известно в ноябре 2022 года. Предприятия атомной отрасли могут обеспечить выпуск порядка 60% всех компонентов электрокара, в том числе электродвигателей, аккумуляторов, микроэлементной базы, полимерных и композитных материалов.

Ранее, напомним, стало известно, что Росатом создаёт универсальную платформу для электрокаров. Готовность — через два-три года.