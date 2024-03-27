В Башкирии предложили штрафовать за скрученный пробег

В Совет законодателей внесён проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предполагающий введение на федеральном уровне штрафов и возмещение ущерба за корректировку показаний одометра.

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О возможности введения в России штрафа за скрученный пробег стало известно РБК. По данным источника, инициативу выдвинули в Башкирии. Парламентарии республики предлагают ввести соответствующие штрафы на федеральном уровне. Также не исключено возмещение ущерба за смотку пробега.

Необходимость изменения законодательства депутаты объясняют тем, что порядка 70% транспортных средств имеют изменённый пробег: дилеры и частные продавцы корректируют показания одометров с целью повышения эффективности продаж. Покупатели зачастую не обладают специальными знаниями в автотехнической области и оказываются обманутыми. Также депутаты указали на возможность серьёзных неисправностей у таких транспортных средств, что может послужить причиной ДТП.

Предлагается дополнить КоАП РФ статьёй 7.272, предполагающей штраф за занижение показаний одометра до 2 тыс. рублей. За аналогичные действия, повлекшие причинение покупателю значительного ущерба, предлагается ввести штраф до двукратной стоимости ущерба, но не менее 2 тыс. рублей. Под ущербом в данном случае понимается разница рыночной стоимости машины с учётом скрытых характеристик и цены, которую заплатил покупатель автомобиля.

Ранее, напомним, стало известно, что россияне продолжают массово скручивать пробег на машинах. Специалисты считают, что у каждой третьей машины в стране показатели на одометре сфальсифицированы.