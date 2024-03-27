Автомобили китайской марки Kaiyi будут выпускать в Казахстане

Соответствующее соглашение представители Yibin Kaiyi Automobile Co. подписали с местной компанией Orbis Manufacturing. Портал «Китайские автомобили» со ссылкой на документ сообщает, что Kaiyi предоставит техническую документацию на продукцию, необходимую для производства полного цикла (CKD), специалистов технологического контроля, а также техническую и кадровую поддержку.

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В России марка Kaiyi представлена четырьмя моделями — седаном E5 и кроссоверами X3, X3 Pro и X7 Kunlun. Все они производятся на мощностях калининградского завода «Автотор». На рынок Казахстана китайский бренд вышел только в начале 2024 года, там продажей и обслуживанием Kaiyi занимается компания Orbis Auto. Теперь же речь идет и о производстве по полному циклу, этот проект обойдется в 72 миллиарда тенге (примерно 160 миллионов долларов).

Строительство завода в индустриальной зоне Алматы начнется во втором квартале 2024 года, производственная мощность предприятия составит 80 тысяч автомобилей в год. Причем завод будет мультибрендовый — помимо Kaiyi там же планируется собирать модели Exeed и Geely, о чем еще год назад заявил заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров. Заявленный срок выхода завода на проектную мощность — 2027 год.

Стоит отметить, что в той же в индустриальной зоне Алматы уже строится другой мультибрендовый завод, где будут выпускать Chery, Changan и Haval. Это предприятие, которое носит название Astana Motors, будет ориентировано в основном на экспорт: 60 процентов автомобилей планируется поставлять в другие страны. Там будут собирать 10 моделей, а именно Chery Tiggo 2 Pro, Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro; Haval Jolion, Н6 и M6 Plus; а также Changan CS35, CS55 и CS75.