Автопром Петербурга восстановят к 2025 году

Своими ожиданиями поделился на заседании городского правительства председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Алексей Зырянов. Предполагается, что объём выпуска машин удастся восстановить к 2025 году.

Власти Санкт-Петербурга считают, что объёмы производства автомобилей удастся вывести на уровень 2021 года в 2025 году. Такой прогноз озвучил, по данным агентства ТАСС, председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Алексей Зырянов.

«Наш автокластер пока продемонстрировал снижение, но смена собственников в 2023 году произошла… Я думаю, что по итогам 2024 года мы к цифрам 2021 года ещё не подойдём, но увидим рост в этом секторе. Я думаю, что у него достаточно хорошие перспективы, потому что ниша освободилась, идёт замещение, и мы это видим. С учётом того, какой объём мы производили в Санкт-Петербурге, я думаю, что три завода заработают, и (объём производства) восстановится в полной мере в 2025 году», — конкретизировал чиновник.

Зырянов напомнил, что на бывшем заводе Toyota при участии «Обуховского завода» планируется наладить выпуск электромобилей. На бывшем заводе Hyundai уже выпускаются машины под маркой «Солярис». Возобновилось производство и на площадке Nissan.

По официальным данным, в 2021 году в Санкт-Петербурге было произведено 360 тыс. автомобилей. Примерно на этот объём ориентируется Алексей Зырянов в своих комментариях.

Ранее, напомним, стало известно, что в Белоруссии наладят производство двигателей для мотоциклов. Выпуском малокубатурных моторов займётся Минский моторный завод.