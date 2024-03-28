Changan представит более 20 новых авто на альтернативных источниках энергии

Мировой производитель легковых автомобилей Changan выпускает транспортные средства уже 162 года. В текущем году компания намерена разработать 20 новых автомобилей на альтернативных источниках энергии.

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В состав концерна Changan входят такие бренды как Deepal, Qiyuan и Avatr, созданные для разграничения выпускаемого модельного ряда.

Deepal был основан в 2022 году и представлен на рынке пока только двумя моделями: лифтбеком SL03 и кроссовером S7. В настоящее время под данной маркой выпускаются гибридные автомобили, а также транспортные средства, оснащенные электромоторами, нацеленные на массовый сегмент. В компании ведется активная разработка системы Super Range Extended, которая позволит увеличить запас хода. В 2026 году Deepal намерен расширить модельную линейку до шести автомобилей.

Qiyuan планирует выпустить к 2025 году минимум десять новых моделей. В модельный ряд войдут электромобили A и Q серии, а также будет представлено семейство 0Q.

Под брендом Avatr выпускаются автомобили премиум-класса в тесном сотрудничестве с компаниями CATL и IT-гигантом Huawei. В настоящее время в линейке Avatr только две модели, это Avatr 11 и Avatr 12. В конце текущего года их число будет увеличено до четырех.

Напомним, что в недавнем времени Changan официально сообщил о своих намерениях вывести на рынок аккумуляторы, заряд которых будет восполняться за очень короткое время. За пять минут можно будет зарядить аккумулятор для дальности хода в сто километров. Также Changan планирует увеличить запас хода электромобилей, для этого он ведет сотрудничество с компанией Ganfeng, которая занимается выпуском лития.

Напомним, что Changan на протяжении длительного времени стремится к лидерству в инновациях, при этом укрепляет свои позиции на мировом рынке, предвещая новую эру в автомобильной индустрии, где экологичность становится неотъемлемой частью будущего транспорта.