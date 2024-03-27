В продаже замечен проверенный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross

Для тех, кто все еще скептически настроен к «китайцам», весьма кстати может стать покупка знакомого и проверенного в российских условиях Mitsubishi Eclipse Cross. Как выяснили «Автоновости дня», только на одном из классифайдов сейчас продается порядка 200 таких кроссоверов в дорестайлинговой и рестайлинговой версиях, а цены на них стартуют от 2 600 000 рублей.

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За эти деньги новый Eclipse Cross 2022 года выпуска продает «частник» из Казани. По его словам, в цене уже учтен утильсбор, а в комплектации предлагаемого им кроссовера среди прочего есть парктроники, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мульти-руль, панорамная крыша с люком, электропривод сидений, электростеклоподъемники, линзованная светодиодная оптика, мультимедийная система с тачскрином и 18-дюймовые литые диски.

Минимум за 2 680 000 рублей такой же Mitsubishi Eclipse Cross продается у крупного дилера из Петербурга, а в других городах он, как правило, еще дороже. К примеру, в Оренбурге крупный сетевой маркетплейс оценил его в 2 789 000 рублей, в Оренбурге этот кроссовер стоит, по меньшей мере, 2 789 000 рублей, а в Астрахани и Нижнем Новгороде — 2 890 000 и 2 900 000 рублей соответственно.

Отметим также, что все перечисленные цены актуальны только для версий с передним приводом. За полноприводный вариант, судя по объявлениям, при желании придется отдать минимум 3 375 000 рублей или 3 390 000 рублей — во столько его оценили в Уфе и Самаре. В Пятигорске такой кроссовер и вовсе продают за 3 900 000 рублей, а в Белгороде он стоит еще на 90 тысяч дороже.

Силовой агрегат у всех предлагаемых Mitsubishi Eclipse Cross от привода не зависит. Все кроссоверы оснащены одинаковым 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., пару которому составляет бесступенчатый вариатор.

Что касается конкурентов Mitsubishi Eclipse Cross среди «китайцев», то цены на них, как правило, выше той «минималки» в 2 600 000 рублей. Например, Jetour X70 Plus в топовой комплектации Luxury сегодня стоит 3 299 900 рублей, Omoda C5 в «базе» продается минимум за 2 679 900 рублей, а на купеобразную Geely Tugella цены и вовсе стартуют от 3 959 990 рублей.