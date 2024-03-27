Новая марка Exlantix показала салон седана ES для России

Марка Exlantix опубликовала фотографии салона российской спецификации седана ES, который ожидаемо повторяет интерьер китайской модели, реализуемой под брендом Exeed.

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Модель, которую в компании предпочитают называть четырёхдверным купе для повышения статуса в глазах потенциальных клиентов, получила автоматические двери с доводчиками, адаптивную подвеску, электрорегулировки кресла водителя и рулевой колонки с функцией памяти, панорамную крышу. Подогрев и вентиляция также достались сиденьям второго ряда.

Кроме того, в составе базовой комплектации заявлен широкий перечень устройств контроля за окружающей обстановкой: 5 камер, 8 ультразвуковых радаров и 2 радара миллиметрового диапазона. Таким образом, на модели реализован уровень автопилота, близкий к третьему.

Также Exlantix ES оснащён беспроводной "быстрой" зарядкой для смартфонов, мультимедиа на передовом чипе Qualcomm Snapdragon 8155, проекционным дисплеем на лобовое стекло, аудиосистемой с 23 динамиками и штатным сабвуфером с настройками от Mark Levinson.

Элементы салона изготовлены из мягкого пластика, в отделке применены алькантара и Nappa.

Силовая установка пока держится в секрете. В Китае Exeed Sterra ES продают с одномоторной компоновкой (252 и 313 л.с.), а также в полноприводном варианте с отдачей 480 л.с. Запас хода в зависимости от версии составляет 550-905 км. В РФ будет продаваться топовый двухмоторный вариант, автономность которого достигает 650 км по циклу CLTC.

Цены на седан на родине бренда стартуют от 198 800 юаней (около 2,6 млн рублей). Это означает, что в России цена может составить 4,5-5 млн рублей. На наш рынок автомобиль должен выйти летом.

Ранее "РГ" рассказывала, что Exeed Sterra ES провалился на старте продаж в КНР.