Китайский кроссовер Chevrolet Equinox Plus получит модификацию PHEV

Паркетник нового поколения официально анонсирован в Китае. Там модель будет доступна в виде подзаряжаемого гибрида PHEV, тогда как в США представлен чисто бензиновый SUV.

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Вообще именно китайцы раскрыли новый Chevrolet Equinox: фото такого кроссовера появились в базе местного Минпрома еще летом прошлого года. Однако официальную премьеру свежий SUV справил все же в родных для марки Штатах – в начале 2024-го. И только сейчас опубликованы первые фирменные снимки Equinox нового поколения, предназначенного для китайского рынка. Там модель обзавелась приставкой Plus. Кстати, прежний паркетник в Китае растерял покупателей: в 2023-м продажи рухнули на 46% до 11 563 шт. Для сравнения, в США было реализовано более 212 000 единиц.

Внешне китайский Chevrolet Equinox Plus практически не отличается от американского брата. Если сравнивать с предшественником, то кроссовер радикально сменил имидж: у модели теперь двухэтажная головная оптика, рельефный кузов, «заквадраченные» колесные арки и более внушительный обвес. На официальных картинках запечатлен «оспортивленный» вариант Equinox RS, его фишки – радиаторная решетка с крупной сеткой и черной вставкой вместо хромированной, плюс черная же крыша.

В Штатах для новой модели еще предусмотрена «внедорожная» версия Activ – в Китае, как ожидается, такая тоже будет.

Длина предназначенного для Поднебесной нового Chevrolet Equinox Plus равна 4653 мм, что на 7 мм больше, чем у локального прежнего SUV. В ширину модель прибавила 59 мм (теперь 1902 мм), высота увеличилась на 22 мм до 1710 мм. Колесная база – 2730 мм (+5 мм по сравнению с предыдущим кроссовером).

Интерьер китайского паркетника пока не продемонстрировали. Скорее всего, внутри он тоже повторил версию для США, то есть в салоне установили табло, при этом корпус экрана приборки расположен поверх тачскрина мультимедиа-системы. У американского Equinox за переключение передач отвечает подрулевой рычажок, однако «китайцу» могли оставить привычный селектор трансмиссии.

В Штатах представлен чисто бензинвый Chevrolet Equinox с турбочетверкой 1.5 мощностью 177 л.с. А вот китайский Equinox Plus анонсирован в виде подзаряжаемого гибрида PHEV. Сама марка подробностями о технике Плюса еще не поделилась. Некоторые местные СМИ пишут, что установка включает турбомотор 1.5 мощностью 173 л.с. и 190-сильный электродвигатель.

Полноценная презентация Chevrolet Equinox Plus пройдет в рамках Пекинского автосалона, который откроется в конце апреля. Для Китая модель производят локально, за выпуск отвечает СП концернов GM и SAIC.