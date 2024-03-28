Кроссовер GM и SAIC в стиле Jimny: для пятидверной версии сделали другой салон

Бюджетная пятидверка также отличилась начинкой. На домашний рынок новая модификация должна выйти в апреле.

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Трехдверный электрокросс с обликом в стиле рамного Suzuki Jimny в линейке китайского бренда Baojun (входит в СП концернов General Motors и SAIC) появился в прошлом году. Англоязычное название паркетника – Yep, местное – Yueye. В январе 2024-го Baojun анонсировал удлиненную пятидверную модификацию, которой присвоили приставку Plus. Так вот теперь опубликованы свежие фото Плюса, причем производитель впервые показал его интерьер – и он оказался не таким, как у трехдверки. Впрочем, сначала напомним про саму модель.

В плане дизайна экстерьера Baojun Yep Plus в целом повторил трехдверный кросс. Вот только на распашной багажной двери Плюса отсутствует элемент Car-watch: для короткого кроссовера за доплату можно заказать экран, на который выводится анимация или графика. Зато для пятидверки предусмотрена боковая лесенка. На предыдущих тизерах еще мелькал наружный бокс, имитирующий запаску, однако на свежих картинках его нет.

Длина Baojun Yep Plus составляет 3996 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1726 мм, колесная база – 2560 мм. Для сравнения, габариты трехдверного паркетника: 3381/1685/1721 мм, расстояние между осями – 2110 мм. Заявленный дорожный просвет Плюса – 150 мм (при полной нагрузке).

Если внутри «просто» Baojun Yep установлено табло, то растянутому кроссоверу достались отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. Между передними креслами появился подлокотник с отсеком, в который можно поставить стаканы или, например, положить телефон. На галерке более-менее с комфортом разместятся лишь двое. Объем багажника Yep Plus – 385 литров, с разложенными спинками кресел второго ряда этот показатель увеличится до 1715 литров. К внутренней стороне багажной двери крепится откидная панель – ее можно превратить в столик.

Как и короткий кроссовер, пятидверный Baojun Yep Plus имеет один электромотор на задней оси. Но двигатель другой – мощностью 102 л.с. против 68 л.с. у мотора трехдверки. Кроме того, Плюсу досталась иная батарея: ее емкость все еще не раскрыта, при этом известно, что на одной зарядке такой кроссовер проедет 401 км по циклу CLTC. У трехдверного паркетника аккумулятор на 28,1 кВт*ч, запас хода – 303 км.

В Китае продажи Baojun Yep Plus стартуют в апреле, цены пока не названы. Трехдверный электрический паркетник сейчас стоит от 79 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 017 000 рублей по актуальному курсу.