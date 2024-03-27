Доля китайских автомобильных брендов в РФ в 2024 году составит 60%

Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин на пресс-конференции, посвященной крупнейшим автомобильным выставкам, которые пройдут в РФ, рассказал о том, что пессимистичный прогноз российского авторынка в 2024 году - это 1 200 000 реализованных машин. Оптимистичный - 1 400 000 машин. Доля китайских брендов составит около 60%.

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Ранее сообщалось, что в 2023 году китайские компании открыли в России 2107 дилерских центров. Также отмечалось, что в РФ в 2023 году появились 19 новых китайских брендов. Все они вышли на рынок официально.

К ранее официально представленными брендам, таким как Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank и GAC, добавились следующие: Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising, Venucia.

Ранее "РГ" рассказывала, что 2024 год будет для российского рынка богатым на новинки китайских брендов: ожидается старт продаж от 30 до 45 моделей.