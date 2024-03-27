В России продают уникальный Mercedes-Benz S 600 от Brabus

Культовый седан в кузове W140, прозванный в России «Кабаном», прошел глубокую модернизацию у знаменитых тюнеров. В процессе доработок автомобиль получил 7,3-литровый мотор, усиленную подвеску и переработанную трансмиссию. Всего немецкие инженеры собрали около сотни подобных «шестисотых».

© Motor.ru

Mercedes-Benz S600 с индексом 7.3S разработали в середине 90-х годов прошлого века. Вместо штатного шестилитрового V12 специалисты Brabus установили 7,3-литровый мотор, отдачу которого довели до 582 лошадиных сил и 772 Нм крутящего момента. Вместе с агрегатом машина получила новую трансмиссию, усиленную подвеску и аэродинамический обвес. Немецкие тюнеры собрали около ста подобных седанов, в числе которых были штучные спецверсии.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

Представленный автомобиль изначально купили в классическом кузове, но в бронированной комплектации Guard. Владелец перевез седан в Германию, где передал в руки тюнеров Brabus, которые превратили S600 в редчайшую модель. При этом в таком формате инженеры не модернизировали ни один другой «шестисотый». Единственного в своем роде «Кабана» продавец оценил в 18 миллионов рублей.

В октябре прошлого года в Москве продавали Mercedes-Benz, принадлежавший Борису Березовскому. Бронированный седан тогда оценивали в семь миллионов рублей.