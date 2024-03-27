Volkswagen R превратится в бренд мощных и дорогих электрокаров

Подразделение R спустя 22 года существования переродится в самостоятельную марку, под которой будут выпускать высокопроизводительные электромобили. Летом для него откроют собственный павильон площадью 100 квадратных метров в парке Autostadt при заводе Volkswagen в Вольфсбурге: там будет площадка для показа новинок и зона отдыха с симуляторами вождения.

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Обозначение R дебютировало в 2002 году на Golf R32, и изначально выпуском спортивных моделей занималось подразделение Volkswagen Individual. Оно, по сути, работало отдельно, а в 2020 году еще сильнее дистанцировалось от основной марки Volkswagen и стало отдельной бизнес-единицей.

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Дела у Volkswagen R идут хорошо: в прошлом году было продано более 35 тысяч R-моделей, что стало рекордом за более чем два десятилетия. За все время подразделение реализовано больше 300 тысяч машин.

Volkswagen встал на путь тотальной электрификации, но разработка машин с ДВС еще ведется: летом должен дебютировать флагманский хэтчбек Golf R, который с рестайлингом лишится механической коробки передач. В следующем поколении Golf, как известно, целиком перейдет на электротягу.

На прошлой неделе Volkswagen представил ID.Buzz с приставкой GTX. Электровэн получил установку мощностью 340 лошадиных сил, полный привод и возможность быстрой зарядки: с 10 до 80 процентов энергию можно пополнить менее чем за полчаса.