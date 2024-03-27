АвтоВАЗ высказался о планах по повышению цен

Российская компания «АвтоВАЗ» сообщила о планах сохранить до конца апреля рекомендованные розничные цены (РРЦ) на свои автомобили на текущих уровнях, передает «Авто Mail.ru».

Отмечается, что в 2024 году повышение цен заложено даже ниже того уровня инфляции, который прогнозируют власти в этом году.

Ранее глава Волжского автозавода Максим Соколов заявил об отсутствии планов поднимать цены вслед за инфляцией в начале года.

Также ранее он подчеркнул, что властям России следует помешать «агрессивной экспансии» китайских автопроизводителей в страну повышением утилизационного сбора.

Соколов отметил, что многие китайские бренды начинают различными скидками и акциями «пробивать планку утильсбора» и заходить в традиционные для АвтоВАЗа рынки, для которых он выпускает свои модели. В первую очередь речь идет о Lada Vesta.