Минтранс пустит грузовики без водителей по двум трассам

В министерстве транспорта и министерстве финансов России проработают вопрос расширения эксперимента с автономными грузовыми автомобилями на трассы М-4 «Дон» и М-12 «Восток». Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, а результаты должны быть представлены не позднее 31 мая 2024 года.

В сообщении указано, что Минтранс должен проработать вопрос о расширении маршрутной сети беспилотных грузоперевозок, в то время как Минфин должен предусмотреть дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для грузовиков с автопилотом, в том числе на трассе М-11 «Нева».

Напомним, движение автономных большегрузов было запущено по платной магистрали М-11 «Нева» летом 2023 года. В соответствии с требованиями безопасности, в кабине находится водитель-испытатель, готовый взять на себя управление в нештатной ситуации. Эксперимент с полностью беспилотными машинами начнётся на российских дорогах не ранее 2025 года.

Отмечается, что беспилотники смогут ездить по М-11 бесплатно. Льгота действует с 19 января до конца 2024 года. Эту информацию подтвердил замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов в ходе пленарной сессии форума-выставки «Россия» на ВДНХ.

К слову, на российские беспилотные грузовики нашёлся покупатель. Изделия, изготавливаемые подмосковной компанией «Кан-вэй» и Донским государственным техническим университетом (ДГТУ), заинтересовали предприятие с Дальнего Востока. Получена первая заявка от заказчика.