Новый FAW Bestune B70 появится в России летом

Компания FAW анонсировала премьеру на российском рынке нового Bestune B70 этим летом. Заявлено, что модель получила стильный и лаконичный дизайн, новую концепцию интерьера, обновлённую информационно-развлекательную систему и целый ряд современных технологичных решений.

Каким будет новый B70 стало известно в конце 2023 года: лифтбек презентовали в Китае, он получил рестайлинговую внешность и точечные изменений в салоне. Линейка силовых агрегатов изменений не претерпела. В неё входят 169-сильный турбомотор 1.5 литра в паре с 7-скоростным роботом с двумя сцеплениями и двухлитровая турбочетвёрка мощностью 224 л.с., агрегатированная 6-скоростным "автоматом".

Цены на новинку в КНР стартуют от 106 тысяч юаней, в России купить дореформенный FAW Bestune B70 можно начиная от 2 450 000 рублей без учёта скидок и спецпредложений.

Фото: www.autohome.com.cn

Фото: www.autohome.com.cn

Пока на российском рынке лифтбек FAW может чувствовать себя относительно уверенно, но до конца года на российском рынке появится конкурент от Geely - седан Preface, созданный на платформе Volvo и с двигателями, разработанными совместно со шведскими специалистами.