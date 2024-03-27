У нового G-Class будет "прозрачный" капот и другие современные опции

Немецкая компания Mercedes-Benz представила обновленный внедорожник G-Class, который выпускается с 1979 года. Стоимость новинки в Германии составляет от €122,8 тыс. евро (12,3 млн рублей по курсу на момент публикации).

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От дорестайлингового автомобиля новинка отличается измененной решеткой радиатора и бамперами. Также у него иначе облицованы передние стойки и есть небольшой «козырек» на кромке крыши для улучшения аэродинамики. Салонные дефлекторы теперь с подсветкой. В списке оснащения появились подогреваемые/охлаждаемые подстаканники, беспроводное зарядное устройство, внедорожный экран Offroad Cockpit и медиасистема для пассажиров на задних сиденьях.

Также у автомобиля появилась опция «прозрачный капот»: специальная камера снимает, что происходит под днищем авто и выводит данные на монитор.

Все двигатели теперь работают вместе с 48-вольтовым стартер-генератором, который на разгонах дает дополнительные 20 л.с. Дизельный G 450 d оборудован рядным шестицилинровым мотором 3.0 мощностью 367 л.с., G 500 – бензиновым I6 с отдачей 449 л.с.. У версии G 63 под капотом установлен 4-литровый V8 с двумя турбокомпрессорами, развивающий 585 л.с.

До этого стало известно, что в Китае дебютировал внедорожник Haval Big Dog Hi4 второго поколения. В России модель продается под названием Dargo.

Внешне Haval Big Dog Hi4 второго поколения существенно не изменился. Спереди у него установлена многоугольная решетка радиатора, а на задней двери появился новый значок «Hi4».