Перечислены наиболее популярные электрокары в РФ

Рейтинг самых популярных брендов электрокаров в России по итогам февраля возглавил Zeekr - всего продано 985 машин, сообщает «Автостат Инфо».

Годом ранее на рынке страны продали лишь 15 электрокаров данной марки.

На второй строчке расположился бренд Evolute. В общей сложности таких машин было продано в указанный период 168 единиц. По итогам февраля 2023 года на рынке реализовали 143 экземпляра.

Также в рейтинг попал бренд Volkswagen. Продажи электрокаров данной марки увеличились в отчетный период со 117 до 155 штук. На четвертом месте - отечественный «Москвич» с результатом 107 проданных экземпляров в феврале (7 единиц продано в феврале прошлого года). Пятерку замыкает американская Tesla, продажи которой снизились с 82 до 69 штук.

По итогам февраля 2024 года в России реализовали 1976 электромобилей. Данное значение на 255% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что российский электромобиль «Атом» будет получать запчасти из Китая, Индии, Турции и стран Юго-Восточной Азии.