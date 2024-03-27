Geely готовит к премьере "убийцу ГАЗели NN". Первые фото

Компания Geely представит 3 апреля новую модель - коммерческий фургон с электрической силовой установкой и широкими возможностями трансформации салона для любых сфер бизнеса.

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Фургон покажут с двумя вариантами колёсной базы: 3100 и 3600 мм. В первом случае длина кузова составляет 4990 мм, у версии с увеличенным межступичным расстоянием - 5490 мм. Для сравнения у ГАЗель NN база равна 3145 мм, длина кузова - 5630 мм. У версии с базой 3745 мм расстояние "от бампера до бампера" составляет уже 6232 мм.

Ширина и высота у "китайца" также зависят от длины: параметры у "короткого" фургона - 1980 мм по обеим статьям, у длиннобазного - 2180 и 2500 мм.

Компоновка сидений может быть различной: сертифицированы версии с "3+2+2" (7 мест), "2+2+2" (6 мест), "3+2+2+2" (9 мест).

Таким образом, на базе фургона можно сделать мобильную кофейню или автосервис, подсмотреть за ГАЗом и выпустить "неотложку", как это было сделано с NN.

Известно, что в движение фургон Geely приводится 272-сильным электромотором. Однако в основе автомобиля лежит архитектура, позволяющая выпускать передне-, задне- и полноприводные варианты. В будущем ожидается комплектация с возможностью быстрой замены аккумулятора. Подробностей об элементе питания и автономности автомобиля пока нет.