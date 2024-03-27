В России запустили серийное производство кроссоверов марки Citroen

На заводе «ПСМА» в Калужской области возобновилось производство автомобилей. Первой моделью, которая встала на конвейер предприятия, стал кроссовер французского бренда, продажи которого начнутся на российском рынке в середине мая 2024 года. Общий тираж собранных до конца года машин будет зависеть от спроса. При этом все подробности о технических характеристиках автомобиля, его комплектациях и ценах уже раскрыты.

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Модель оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 175 сил и 250 Нм крутящего момента, работающим в связке с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и приводом на переднюю ось. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч, а расход топлива составляет 6,96 литров бензина АИ-95 на 100 км пути.

Производитель отмечает, что максимальный комфорт во время поездок обеспечивает фирменная подвеска Citroen Advanced Comfort с гидравлическими «подушками» Progressive Hydraulic Cushions.

В России машина будет предложена в единственной комплектации Feel. Перечень оборудования включает в себя 12,3-дюймовую виртуальную панель приборов, медиасистему с дисплеем диагональю 10,0 дюймов, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости, бесключевой доступ в салон, беспроводную зарядку для смартфона, электропривод крышки багажника, подогрев и массаж передних сидений и память настроек водительского кресла.

За безопасность здесь отвечают шесть подушек безопасности, мониторинг усталости водителя, камеры кругового обзора и задние датчики парковки. Помимо этого, форсунки стеклоомывателей интегрированы в щётки дворников, что обеспечивает максимально быструю очистку лобового стекла.

Стоимость Citroen C5 Aircross составит 4 299 000 рублей.

Отмечается, что гарантия на автомобиль составит 3 года или 100 тыс. км, также производитель предоставит владельцам услугу помощи на дорогах и круглосуточную горячую линию. Межсервисный интервал составит 10 тыс. км.

Помимо этого, в будущем оснащение модели будет расширено за счёт пакета тёплых опций, а также поддержки интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

В компании «Автомобильные технологии», которая отвечает за организацию выпуска модели, гарантийные и послегарантийные обязательства, подчеркнули, что на сегодняшний день в подмосковном Домодедово организован крупный склад запчастей и расходников. Так что проблем с компонентами, в том числе кузовными деталями, не будет.

Первая партия из 48 машин была собрана на предприятии в Калужской области в декабре 2023 года. Весь тираж будет использован в корпоративном автопарке. Сегодня каждый собранный экземпляр проходит тщательную проверку всех систем на линии, которая занимает, в общей сложности, 1,5 часа. В ближайшем будущем планируется внедрить углублённые тесты с выездом на испытательный трек.