В Калуге показали сборку кроссоверов Citroеn С5 Aircross

В Калуге на площадке бывшего завода ПСМА начался серийный выпуск кроссоверов Citroеn С5 Aircross. Работающий конвейер показал в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

Пилотную партию из 48 автомобилей здесь начали собирать в декабре прошлого года. Но тогда не называлась модель автомобиля, который начнут собирать на бывшем заводе ПСМА. Директор по стратегическому развитию ООО "Автомобильные технологии" Павел Безрученко заявил, что тайну откроет лишь на старте продаж.

Теперь интрига разрешилась - в Калуге будут собирать кроссоверы Citroеn С5 Aircross. Как сообщил Безрученко, автомобили поступят в салоны официальных дилеров Citroеn в мае 2024 года, но забронировать можно уже в апреле.

По словам губернатора, пилотная партия была протестирована на соответствие стандартам качества. Перед тем, как запустить конвейер, на предприятии были пройдены все этапы отладки оборудования.

"Сейчас новый важнейший этап - запуск конвейера", - написал Владислав Шапша.

Он также заверил, что задачи по перезапуску калужского автопрома последовательно решаются. Есть помощь Правительства РФ и Минпромторга, есть и новые инвесторы. Причем речь идет не только о сборке автомобилей, но и о заводах по производству комплектующих, поскольку, как заявил калужский губернатор, сейчас много заказов от российских автозаводов.

Калужский автопром - это три предприятия, на которых собирают машины, и 30 поставщиков комплектующих.