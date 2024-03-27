Ferrari хочет создать невероятный двигатель на жидком водороде

Ferrari планирует создать перевернутый водородный рядный шестицилиндровый двигатель с двойным наддувом. Как сообщает Motor1.com, компания подала соответствующие заявки на патент для потенциального спортивного автомобиля.

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Документы поданы в соответствующие бюро ЕС и США. Все они авторства одного изобретателя — Фабрицио Фаваретто. Он проработал в Ferrari уже 24 года и сейчас занимает должность «менеджера по инновациям в архитектуре транспортных средств и силовых агрегатов». В них описывается гибридный спорткар, аналогичный базовой комплектации Corvette E-Ray. Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) у него располагается сзади, а электрическая силовая установка — спереди.

ДВС внутреннего сгорания представляет собой рядный V6, работающий на газообразном водороде. Подобная конфигурация обеспечивает место для баков с водородом по обе стороны от него. Мотор установлен в перевернутом положении — коленчатый вал находится в самой высокой точке двигателя. Это позволяет разместить коробку передач выше двигателя, использовав укрупненный диффузор.

Также в двигателе предусмотрен принудительный впуск, причем для него предусмотрены сразу несколько методов. Один из вариантов предлагает использование центробежных компрессоров. Энергия для них будет генерироваться при торможении. Еще один вариант предусматривает использование электрогенератора, а другой — систему вроде MGU-H с турбиной, работающей на выхлопных газах.

При этом некоторые эксперты относятся к этим идеям скептически. Одно из изданий описало патент «кощунством». Тогда в его защиту вступился сам Фаваретто, отметив, что новая система с необычным расположением двигателя разработана с учетом физических особенностей водорода как топлива.

Издание не исключает, что Ferrari своими патентами лишь решила защитить новаторскую идею. Автопроизводители периодически прибегают к таким шагам для своих разработок.