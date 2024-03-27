Китайский автопром массово захватывает российский рынок

За два года количество китайских брендов в России увеличилось в пять раз. По данным телеграм-канала pro Trade In & Автобизнес, если в 2022 году на российском рынке официально присутствовали 11 автомобильных марок из Поднебесной, то в начале нынешнего года их количество увеличилось до примерно 60 — более чем в пять раз. Сегодня в России продаются машины 53 китайских и семи российских компаний.

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По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в 2022 году в России продали 124 600 китайских машин. В прошлом году этот показатель составил уже 548 600 моделей. Таким образом, доля автомобилей из Поднебесной на отечественном рынке достигла 56 процентов. Для сравнения: российские производители в 2023 году сумели продать 434 600 транспортных средств.

При этом китайские компании реализуют в России как бюджетные, так и премиальные автомобили. Доля последних сегодня составляет 31 процент. На эконом-сегмент стоимостью до двух миллионов рублей приходится 36 процентов продаж. Годом ранее соотношение было 22 и 55 процентов соответственно.

На прошлой неделе стало известно, что треть россиян готово пересесть на китайские автомобили. При этом наши соотечественники неплохо разбираются в моделях из Поднебесной.