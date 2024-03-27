Nissan не захотел спасать Fisker от возможного банкротства

Дела у компании совсем плохи: несколько дней назад стало известно, что у Fisker заканчиваются средства на счетах, а производство единственной модели на заводе в Австрии остановлено. Шансом на спасение был Nissan, с которым велись переговоры об инвестициях, однако сделка так и не состоялась. Как сообщает Motor1.com, Fisker просил помощи еще у четырех автопроизводителей, но, по всей видимости, все они отказали.

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В настоящее время Fisker пытается всеми силами сократить расходы, в том числе за счет увольнений — работы уже лишились 15 процентов сотрудников. Планы у компании были амбициозные: она подписала контракты с дилерами в США и Европе и намеревалась реализовать по итогам 2024 года 20 тысяч машин по всему миру.

При этом модель у Fisker всего одна, это электрический кроссовер Ocean, который представили еще в 2020 году. Его сборка налажена на мощностях завода Magna Steyr в австрийском Граце. В дальнейшем марка хотела расширить линейку до четырех автомобилей — в нее должны были войти хэтчбек Pear, cпорткар Ronin и пикап Alaska, причем именно последним, по слухам, особенно интересовался Nissan.

Но все идет к тому, что Fisker может обанкротиться. За прошлый год чистый убыток компании вырос с 547 до 762 миллионов долларов, и в настоящее время на счетах осталось около 120 миллионов долларов. Этого не хватает на оплату производства машин на австрийском заводе.