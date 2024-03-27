Обновленный лифтбек FAW Bestune B70 едет в Россию

У пятидверки другие внешность и салон. Про технику нашей версии пока не рассказали. На родине автомобиль сейчас представлен только с двухлитровым турбомотором.

Модель FAW Bestune B70 актуального поколения дебютировала в 2020-м, превратившись из седана в лифтбек. В прошлом году пятидверка добралась и до России, а в Китае в том же 2023-м ее обновили. К слову, преобразившуюся машину объявили следующей генерацией, хотя это все же рестайлинг. Так вот теперь такой лифтбек анонсирован для нашего рынка: в РФ продажи стартуют летом.

Bestune B70 переделали внешность, ее оформили в новом фирменном стиле, который уже примерили паркетники Bestune T77 (но в России до сих представлен дореформенный вариант) и Bestune T99, а также свежие кроссовер Bestune T90 и минивэн Bestune M9. Пятидверка получила фамильную радиаторную решетку с горизонтальными блестящими полосками. Оптики «под Cadillac» больше нет: у лифтбека узкие ходовые огни, под ними расположены компактные блоки основных фар, задние фонари – в виде единой плашки. Наконец, B70 досталась новая эмблема бренда Bestune.

В российском релизе отмечается, что «тележка» FMA была доработана – в частности, благодаря этому «улучшились характеристики подвески». После рестайлинга длина Bestune B70 выросла на 45 мм до 4855 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1840 мм, высота – 1455 мм, колесная база – 2800 мм.

В Китае модели положены 18- или 19-дюймовые колеса.

В салоне все так же установлено табло, но экраны приборки и мультимедиа-системы поместили в новый корпус. Отдельную сенсорную панель управления «климатом» убрали, вместо него – узкая сенсорная же полоска под центральными дефлекторами обдува. Другим также стал тоннель, вдобавок появился компактный селектор трансмиссии.

О начинке версии для России пока не рассказали. Китайцам FAW Bestune B70 сейчас доступен только с топовым двухлитровым турбомотором мощностью 224 л.с. (на российском дорестайлинговом лифтбеке этот двигатель выдает 217 л.с.), который работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. У нас прежний B70 еще можно купить со 160-сильным турбомотором 1.5 и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Больше подробностей о предназначенном для РФ обновленном лифтбеке появится ближе к дате старта продаж. Дореформенная пятидверка по прайсу сейчас стоит 2 450 000 – 2 901 000 рублей (без учета акций).