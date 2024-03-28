Новый европейский Ford Explorer выходит на рынок

Премьера нового Ford Explorer для Европы состоялась ровно год назад, продажи должны были начаться до конца 2023 года, но по ряду причин старт производства новинки на головном европейском заводе Ford в Кёльне (Германия) был отложен, и только на этой неделе новый евро-Эксплорер наконец поступил в продажу.

© Колеса.ру

Напомним, что у компании Ford нынче три разных Эксплорера: китайский, американский и европейский. Китайский и американский унифицированы по платформе и кузову, но значительно отличаются друг от друга по части дизайна, а новый европейский Explorer построен на электромобильной платформе VW MEB в рамках заключённого в 2020 году альянса Ford и Volkswagen. По сути, новый европейский Ford Explorer — это технический клон довольно популярного в Европе компактного кроссовера Volkswagen ID.4 (в прошлом году, по данным JATO Dynamics, продано 85 088 экземпляров), пережившего недавно техническое обновление.

Volkswagen ID.4 сейчас стоит в Германии от 40 335 евро, тогда как стартовый ценник нового Ford Explorer составляет 49 500 евро! За эти деньги кроссовер Ford имеет единственный электромотор на задней оси мощностью 286 л.с. и батарею полезной ёмкостью 77 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 555-602 км пробега по циклу WLTP в зависимости от оснащения.

Двухмоторая (совокупная мощность — 340 л.с.) полноприводная топ-версия нового Эксплорера с батареей на 79 кВт·ч стоит от 53 500 евро, запас хода на одной зарядке — 516-566 км.

В конце этого года гамму пополнит базовая одномоторная заднеприводная версия мощностью 170 л.с. с батареей на 52 кВт·ч и запасом хода в 325-384 км, она будет стоить от 42 500 евро.

Для сравнения скажем, что абсолютный бестселлер европейского рынка — электрический кроссовер Tesla Model Y (в прошлом году продано 251 604 шт.) — стоит в Германии от 44 990 евро, но это более крупная по сравнению с евро-Эксплорером машина, базовая одномоторная версия которой располагает мощностью в 299 л.с. и батареей ёмкостью 60 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 455 км.

От Volkswagen ID.4 новый европейский Ford Explorer отличается полностью оригинальным кузовом: его габаритная длина — 4468 мм, ширина — 1871 мм, высота — 1639 мм, колёсная база — 2767 мм. Салон у Форда тоже свой, с вертикально ориентированным 15-дюймовым мультимедийным экраном, его положение по высоте можно регулировать, а за этим экраном есть небольшой тайник с двумя USB-портами.

На фоне начавшегося в прошлом году глобального замедления спроса на электромобили вряд ли электрический Ford Explorer ждёт оглушительный успех — не факт, что новинка вообще себя окупит. Тем не менее скоро Ford выпустит ещё один, купеобразный кроссовер на платформе MEB — отменять его уже поздно. Основные надежды в Европе американская компания связывает с грядущей электрической версией младшего кроссовера Puma и некой бюджетной «электричкой» со стартовым ценником менее 25 000 евро, которая увидит свет не ранее 2025 года.