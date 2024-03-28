Новый Kia K4 оказался больше Cerato

В преддверии автосалона в Нью-Йорке марка Kia рассказала все подробности о преемнике Forte/Cerato - седане Kia K4.

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В компании заявили, что новинка - самый большой представитель сегмента. Длина автомобиля составляет 4686 мм, это на 46 мм больше, чем у Forte. Ширина Kia K4 - 1849 мм против 1801 мм у прошлой модели. Ногам задних пассажиров будет не тесно: для них заявлено почти 965 мм свободного пространства - это всего на 10 мм меньше, чем у электрического пятиметрового седана Exlantix ES.

В США Kia K4 предложат с двухлитровым атмосферником мощностью 150 л.с., который решили агрегатировать вариатором, и турбомотором 1.6 литра на 193 силы, которому в пару определили классический 8-диапазонный "автомат". В версиях GT-Line и GT-Line Turbo седан наряду с 18-дюймовыми дисками получает многорычажную заднюю подвеску. Кроме этих версий будут доступны ещё три уровнем ниже: LX, LXS, EX.

В компании заявили, что опционально седан соответствует моделям из более высокого сегмента. Kia K4 в стандартной версии исполнения оснащён восемью подушками безопасности. Кроме адаптивного круиз-контроля с системами предотвращения столкновений и удержания авто в полосе Kia K4 можно будет купить с комплексом Evasive Steering Assist, который помогает подруливать для смягчения столкновения. Всего в комплекс ADAS входит 29 ассистентов.

На рынке США Kia K4 появится во второй половине 2024 года. Цены на новинку не объявлены, но Forte без учёта доставки до дилера стоит сейчас 20 тысяч долларов. За Kia K5 просят от 25 600 долларов, соответственно стоимость K4 должна оказаться в этом коридоре.